Коронавирус «COVID-19» в 2020 году

Конец 2019 года и начало 2020 ознаменовались для всего мира новой пандемией. Вирус, пришедший из Китая, получил название COVID-19 или – как он больше известен среди простого населения – коронавирус. 

Новости, транслируемые со всех печатных изданий и телеэкранов, неутешительные: вирус идет по планете огромными шагами, с каждым днем число заболевших растет, а лекарство до сих пор не известно. Нет от вируса и вакцины. 

С чем мы столкнулись

Впервые о новом вирусе, который ранее был не известен науке, стало известно 31 декабря 2019 года. Вирус дал у себе знать в городе Ухань, отличающемся большой плотностью населения. 

COVID-19 после непродолжительного изучения был отнесен к обширной группе коронавирусов. Вирусы этого типа обладают способностью вызывать самые разные заболевания, начиная от самой простой простуды, и заканчивая полноценной, тяжело протекающей вирусной пневмонией. Коронавирус COVID-19 не стал исключением – он вызывает пневмонию. 

Название вируса расшифровывается очень просто — corona virus disease 2019, т.е. заболевание, вызванное коронавирусом 2019. 

Некоторые люди ошибочно называют вирус, вызывающий тяжелую симптоматику, SARS-CoV-2, но это не совсем верно! Ведь пандемия развилась именно благодаря коронавирусу, выявленному в 2019 году, пусть и в его конце. 

Причины возникновения коронавируса

Людей закономерно интересует вопрос о том, откуда возникла пандемия. Изначально ученые не могли удовлетворить этот интерес, но сейчас ситуация изменилась.

Достоверно известно, что в Ухане, откуда вирус начал свое шествие по миру, многие зараженные были связаны с рынком. На рынке помимо всем привычных товаров продавали:

  • морепродукты;
  • змей;
  • летучих мышей;
  • птиц и др. 

Врачи предполагают, что вирус изначально поражал животных, однако смог мутировать и приобрести способность к заражению людей.

Сегодня все еще нельзя достоверно сказать, из-за чего именно начал развиваться коронавирус. Существует несколько предположений. По одному из них первоначальными переносчиками были змеи, употребляемые китайцами в пищу.

Другая версия гласит, что виновники – летучие мыши, у которых встречаются инфекции, вызываемые коронавирусами различных видов. По третьей версии во всем виноваты панголины – плацентарные млекопитающие, способные сворачиваться в шар. 

Симптоматика коронавируса

Быстрое распространение вируса закономерно вызывает панику среди людей. Человек, обладающий элементарным инстинктом самосохранения, хочет знать о том, каковы первые симптомы вируса. 

Первые симптомы вируса сходны с ОРВИ, отличить одну болезнь от другой сложно.

Среди основных симптомов врачи называют:

  • подъем температуры;
  • слабость;
  • утомляемость;
  • сухой кашель;
  • приступы боли в грудной клетке;
  • головные боли.

В редких случаях к симптомам присоединяется расстройство кишечника, сыпь на теле. 

Некоторые пациенты болеют вовсе бессимптомно. В этом случае заболевание можно выявить только во время обследования в медицинском центре. Несмотря на отсутствие симптомов, человек остается заразным для окружающих. 

Небольшая таблица может помочь в дифференцировке коронавируса, простуды и гриппа. 

СимптомКоронавирусПростудаГрипп
ТемператураЧастоРедко Часто 
СлабостьЧастоИногда Часто 
КашельЧасто (обычно сухой)Не сильно беспокоитЧасто (обычно сухой)
Боли и дискомфорт в грудиИногда ЧастоЧасто 
ЧиханиеНетЧасто Нет 
НасморкРедкоЧасто Часто 
Боли в горлеИногда Часто Иногда 
ДиареяРедкоНет Иногда у детей
Головные болиИногдаРедкоЧасто
Трудности с дыханиемИногдаНетДа 

Коронавирус может протекать с такими тяжелыми проявлениями, как вирусная пневмония, острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность. Все эти тяжелые проявления могут привести к летальному исходу. 

В зоне риска по заражению находятся в первую очередь пожилые люди, люди с ослабленными иммунитетом, хроническими заболеваниями сердечнососудистой, дыхательной системы. 

Варианты постановки диагноза

Сегодня, вопреки разным слухам, диагностика коронавируса успешно выполняется. Для этого используется несколько исследований. 

  • Полимеразная цепная реакция или ПЦР

Первые системы для выполнения ПЦР были разработаны в Германии еще в январе 2020 года. Через всемирную организацию здравоохранения 250 тысяч этих систем распространили по миру, а затем страны смогли создать свои тест-системы для диагностики вируса методом ПЦР. 

  • Иммунологические тесты

Конец февраля 2020 года ознаменовался созданием первых тестов, реагирующих на наличие специфических антител в организме. 

На территории России применяется для диагностики коронавируса в основном полимеразная цепная реакция. Ее достоверность не хуже иммунологических тестов. 

По некоторым данным, сегодня пытаются разработать тест-системы, которые позволяли бы получать результаты в короткие сроки. Пока об успехах в этом отношении не сообщается. 

Чего ждать от коронавируса дальше

Прогнозы относительно дальнейшего развития коронавирусной инфекции сильно разнятся. С одной стороны, число заболевших по всем странам мира регулярно увеличивается. Но! Вместе с числом заболевших растет число тех, кто выздоровел или умер от инфекции. 

Достоверно известно, что в Китае вспышка потихоньку идет на спад: снова открываются многие рестораны и общественные учреждения, сворачиваются госпитали. Режим чрезвычайной ситуации постепенно ослабляется.

Однако врачи-эпидемиологи пока не рискую делать прогнозы относительно того, как вирус поведет себя дальше.

Меры профилактики от коронавируса

Простая пословица гласит: «Предупрежден – значит, вооружен». С коронавирусом действует аналогичное правило: гораздо проще предотвратить инфекцию, чем заниматься ее лечением. В этом помогут следующие рекомендации:

  • стоит стараться избегать мест большого скопления людей (особенно если необходимо нахождение в помещениях с плохой вентиляцией);
  • необходимо отказаться от поездок в регионы, в которых распространен коронавирус;
  • при кашле и чихании необходимо прикрывать рот и нос с помощью платка;
  • рекомендуется отказаться от привычки трогать лицо грязными руками, так как вирус проникает в организм через слизистые оболочки в первую очередь;
  • при недомогании, подъеме температуры и других симптомах рекомендуется остаться дома;
  • необходимо регулярно мыть руки с антисептическим мылом;
  • рекомендуется обработка поверхностей раствором антисептика. 

По разным данным коронавирус выживает вне организма человека от 3 до 7 суток. Именно поэтому важна регулярная обработка поверхностей.

Эффективность масок: популярные вопросы и простые ответы

В связи с пандемией во многих аптеках сегодня днем с огнем не сыщешь обычные медицинские маски. Люди скупают их сотнями, надеясь защититься от коронавируса, но совершенно не умея правильно их использовать. Несколько вопросов с ответами на них помогут прояснить ситуацию с масками. 

  1. Вопрос: Защищают ли медицинские маски от коронавируса?

Ответ: Нет, не защищают. Медицинская маска предназначена для того, чтобы ее носил больной. Она сдерживает выделение вирусов и бактерий в окружающую среду с частицами жидкости. Но медицинская маска не препятствует попаданию таких частиц извне. 

  1. Вопрос: Как правильно носить медицинские маски?

Медицинская маска должна плотно прилегать к лицу. Все медицинские маски, продающиеся в аптеках, обычно одноразовые. Это значит, что маска после однократного использования должна отправиться в мусорное ведро. Без исключений. Носят маску в течение максимум двух часов. В идеале, ее рекомендуется заменять, как только она станет влажной. 

  1. Вопрос: Имеет ли смысл носить медицинские маски на улице?

Да, смысл в масках есть. У некоторых людей с сильной иммунной системой вирус протекает бессимптомно или с минимальными проявлениями, которые легко спутать с обычным утомлением. При этом они являются разносчиками, выделяют вирус в окружающую среду. Отсутствие симптоматики не гарантирует отсутствия вируса в организме, так что, нося маску, вы заботитесь не только о себе, но и об окружающих вас людях.

Коронавирус – заболевание, опасность которого отрицать смысла нет. Однако чрезмерная паника также бессмысленна. Стоит соблюдать меры профилактики, следить за своим самочувствием, и тогда заболевание с большей долей вероятности обойдет стороной. 

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