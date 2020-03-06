Конец 2019 года и начало 2020 ознаменовались для всего мира новой пандемией. Вирус, пришедший из Китая, получил название COVID-19 или – как он больше известен среди простого населения – коронавирус.

Новости, транслируемые со всех печатных изданий и телеэкранов, неутешительные: вирус идет по планете огромными шагами, с каждым днем число заболевших растет, а лекарство до сих пор не известно. Нет от вируса и вакцины.

С чем мы столкнулись

Впервые о новом вирусе, который ранее был не известен науке, стало известно 31 декабря 2019 года. Вирус дал у себе знать в городе Ухань, отличающемся большой плотностью населения.

COVID-19 после непродолжительного изучения был отнесен к обширной группе коронавирусов. Вирусы этого типа обладают способностью вызывать самые разные заболевания, начиная от самой простой простуды, и заканчивая полноценной, тяжело протекающей вирусной пневмонией. Коронавирус COVID-19 не стал исключением – он вызывает пневмонию.

Название вируса расшифровывается очень просто — corona virus disease 2019, т.е. заболевание, вызванное коронавирусом 2019.

Некоторые люди ошибочно называют вирус, вызывающий тяжелую симптоматику, SARS-CoV-2, но это не совсем верно! Ведь пандемия развилась именно благодаря коронавирусу, выявленному в 2019 году, пусть и в его конце.

Причины возникновения коронавируса

Людей закономерно интересует вопрос о том, откуда возникла пандемия. Изначально ученые не могли удовлетворить этот интерес, но сейчас ситуация изменилась.

Достоверно известно, что в Ухане, откуда вирус начал свое шествие по миру, многие зараженные были связаны с рынком. На рынке помимо всем привычных товаров продавали:

морепродукты;

змей;

летучих мышей;

птиц и др.

Врачи предполагают, что вирус изначально поражал животных, однако смог мутировать и приобрести способность к заражению людей.

Сегодня все еще нельзя достоверно сказать, из-за чего именно начал развиваться коронавирус. Существует несколько предположений. По одному из них первоначальными переносчиками были змеи, употребляемые китайцами в пищу.

Другая версия гласит, что виновники – летучие мыши, у которых встречаются инфекции, вызываемые коронавирусами различных видов. По третьей версии во всем виноваты панголины – плацентарные млекопитающие, способные сворачиваться в шар.

Симптоматика коронавируса

Быстрое распространение вируса закономерно вызывает панику среди людей. Человек, обладающий элементарным инстинктом самосохранения, хочет знать о том, каковы первые симптомы вируса.

Первые симптомы вируса сходны с ОРВИ, отличить одну болезнь от другой сложно.

Среди основных симптомов врачи называют:

подъем температуры;

слабость;

утомляемость;

сухой кашель;

приступы боли в грудной клетке;

головные боли.

В редких случаях к симптомам присоединяется расстройство кишечника, сыпь на теле.

Некоторые пациенты болеют вовсе бессимптомно. В этом случае заболевание можно выявить только во время обследования в медицинском центре. Несмотря на отсутствие симптомов, человек остается заразным для окружающих.

Небольшая таблица может помочь в дифференцировке коронавируса, простуды и гриппа.

Симптом Коронавирус Простуда Грипп Температура Часто Редко Часто Слабость Часто Иногда Часто Кашель Часто (обычно сухой) Не сильно беспокоит Часто (обычно сухой) Боли и дискомфорт в груди Иногда Часто Часто Чихание Нет Часто Нет Насморк Редко Часто Часто Боли в горле Иногда Часто Иногда Диарея Редко Нет Иногда у детей Головные боли Иногда Редко Часто Трудности с дыханием Иногда Нет Да

Коронавирус может протекать с такими тяжелыми проявлениями, как вирусная пневмония, острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность. Все эти тяжелые проявления могут привести к летальному исходу.

В зоне риска по заражению находятся в первую очередь пожилые люди, люди с ослабленными иммунитетом, хроническими заболеваниями сердечнососудистой, дыхательной системы.

Варианты постановки диагноза

Сегодня, вопреки разным слухам, диагностика коронавируса успешно выполняется. Для этого используется несколько исследований.

Полимеразная цепная реакция или ПЦР

Первые системы для выполнения ПЦР были разработаны в Германии еще в январе 2020 года. Через всемирную организацию здравоохранения 250 тысяч этих систем распространили по миру, а затем страны смогли создать свои тест-системы для диагностики вируса методом ПЦР.

Иммунологические тесты

Конец февраля 2020 года ознаменовался созданием первых тестов, реагирующих на наличие специфических антител в организме.

На территории России применяется для диагностики коронавируса в основном полимеразная цепная реакция. Ее достоверность не хуже иммунологических тестов.

По некоторым данным, сегодня пытаются разработать тест-системы, которые позволяли бы получать результаты в короткие сроки. Пока об успехах в этом отношении не сообщается.

Чего ждать от коронавируса дальше

Прогнозы относительно дальнейшего развития коронавирусной инфекции сильно разнятся. С одной стороны, число заболевших по всем странам мира регулярно увеличивается. Но! Вместе с числом заболевших растет число тех, кто выздоровел или умер от инфекции.

Достоверно известно, что в Китае вспышка потихоньку идет на спад: снова открываются многие рестораны и общественные учреждения, сворачиваются госпитали. Режим чрезвычайной ситуации постепенно ослабляется.

Однако врачи-эпидемиологи пока не рискую делать прогнозы относительно того, как вирус поведет себя дальше.

Меры профилактики от коронавируса

Простая пословица гласит: «Предупрежден – значит, вооружен». С коронавирусом действует аналогичное правило: гораздо проще предотвратить инфекцию, чем заниматься ее лечением. В этом помогут следующие рекомендации:

стоит стараться избегать мест большого скопления людей (особенно если необходимо нахождение в помещениях с плохой вентиляцией);

необходимо отказаться от поездок в регионы, в которых распространен коронавирус;

при кашле и чихании необходимо прикрывать рот и нос с помощью платка;

рекомендуется отказаться от привычки трогать лицо грязными руками, так как вирус проникает в организм через слизистые оболочки в первую очередь;

при недомогании, подъеме температуры и других симптомах рекомендуется остаться дома;

необходимо регулярно мыть руки с антисептическим мылом;

рекомендуется обработка поверхностей раствором антисептика.

По разным данным коронавирус выживает вне организма человека от 3 до 7 суток. Именно поэтому важна регулярная обработка поверхностей.

Эффективность масок: популярные вопросы и простые ответы

В связи с пандемией во многих аптеках сегодня днем с огнем не сыщешь обычные медицинские маски. Люди скупают их сотнями, надеясь защититься от коронавируса, но совершенно не умея правильно их использовать. Несколько вопросов с ответами на них помогут прояснить ситуацию с масками.

Вопрос: Защищают ли медицинские маски от коронавируса?

Ответ: Нет, не защищают. Медицинская маска предназначена для того, чтобы ее носил больной. Она сдерживает выделение вирусов и бактерий в окружающую среду с частицами жидкости. Но медицинская маска не препятствует попаданию таких частиц извне.

Вопрос: Как правильно носить медицинские маски?

Медицинская маска должна плотно прилегать к лицу. Все медицинские маски, продающиеся в аптеках, обычно одноразовые. Это значит, что маска после однократного использования должна отправиться в мусорное ведро. Без исключений. Носят маску в течение максимум двух часов. В идеале, ее рекомендуется заменять, как только она станет влажной.

Вопрос: Имеет ли смысл носить медицинские маски на улице?

Да, смысл в масках есть. У некоторых людей с сильной иммунной системой вирус протекает бессимптомно или с минимальными проявлениями, которые легко спутать с обычным утомлением. При этом они являются разносчиками, выделяют вирус в окружающую среду. Отсутствие симптоматики не гарантирует отсутствия вируса в организме, так что, нося маску, вы заботитесь не только о себе, но и об окружающих вас людях.