Конец 2019 года и начало 2020 ознаменовались для всего мира новой пандемией. Вирус, пришедший из Китая, получил название COVID-19 или – как он больше известен среди простого населения – коронавирус.
Новости, транслируемые со всех печатных изданий и телеэкранов, неутешительные: вирус идет по планете огромными шагами, с каждым днем число заболевших растет, а лекарство до сих пор не известно. Нет от вируса и вакцины.
С чем мы столкнулись
Впервые о новом вирусе, который ранее был не известен науке, стало известно 31 декабря 2019 года. Вирус дал у себе знать в городе Ухань, отличающемся большой плотностью населения.
COVID-19 после непродолжительного изучения был отнесен к обширной группе коронавирусов. Вирусы этого типа обладают способностью вызывать самые разные заболевания, начиная от самой простой простуды, и заканчивая полноценной, тяжело протекающей вирусной пневмонией. Коронавирус COVID-19 не стал исключением – он вызывает пневмонию.
Название вируса расшифровывается очень просто — corona virus disease 2019, т.е. заболевание, вызванное коронавирусом 2019.
Некоторые люди ошибочно называют вирус, вызывающий тяжелую симптоматику, SARS-CoV-2, но это не совсем верно! Ведь пандемия развилась именно благодаря коронавирусу, выявленному в 2019 году, пусть и в его конце.
Причины возникновения коронавируса
Людей закономерно интересует вопрос о том, откуда возникла пандемия. Изначально ученые не могли удовлетворить этот интерес, но сейчас ситуация изменилась.
Достоверно известно, что в Ухане, откуда вирус начал свое шествие по миру, многие зараженные были связаны с рынком. На рынке помимо всем привычных товаров продавали:
- морепродукты;
- змей;
- летучих мышей;
- птиц и др.
Врачи предполагают, что вирус изначально поражал животных, однако смог мутировать и приобрести способность к заражению людей.
Сегодня все еще нельзя достоверно сказать, из-за чего именно начал развиваться коронавирус. Существует несколько предположений. По одному из них первоначальными переносчиками были змеи, употребляемые китайцами в пищу.
Другая версия гласит, что виновники – летучие мыши, у которых встречаются инфекции, вызываемые коронавирусами различных видов. По третьей версии во всем виноваты панголины – плацентарные млекопитающие, способные сворачиваться в шар.
Симптоматика коронавируса
Быстрое распространение вируса закономерно вызывает панику среди людей. Человек, обладающий элементарным инстинктом самосохранения, хочет знать о том, каковы первые симптомы вируса.
Первые симптомы вируса сходны с ОРВИ, отличить одну болезнь от другой сложно.
Среди основных симптомов врачи называют:
- подъем температуры;
- слабость;
- утомляемость;
- сухой кашель;
- приступы боли в грудной клетке;
- головные боли.
В редких случаях к симптомам присоединяется расстройство кишечника, сыпь на теле.
Некоторые пациенты болеют вовсе бессимптомно. В этом случае заболевание можно выявить только во время обследования в медицинском центре. Несмотря на отсутствие симптомов, человек остается заразным для окружающих.
Небольшая таблица может помочь в дифференцировке коронавируса, простуды и гриппа.
|Симптом
|Коронавирус
|Простуда
|Грипп
|Температура
|Часто
|Редко
|Часто
|Слабость
|Часто
|Иногда
|Часто
|Кашель
|Часто (обычно сухой)
|Не сильно беспокоит
|Часто (обычно сухой)
|Боли и дискомфорт в груди
|Иногда
|Часто
|Часто
|Чихание
|Нет
|Часто
|Нет
|Насморк
|Редко
|Часто
|Часто
|Боли в горле
|Иногда
|Часто
|Иногда
|Диарея
|Редко
|Нет
|Иногда у детей
|Головные боли
|Иногда
|Редко
|Часто
|Трудности с дыханием
|Иногда
|Нет
|Да
Коронавирус может протекать с такими тяжелыми проявлениями, как вирусная пневмония, острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность. Все эти тяжелые проявления могут привести к летальному исходу.
В зоне риска по заражению находятся в первую очередь пожилые люди, люди с ослабленными иммунитетом, хроническими заболеваниями сердечнососудистой, дыхательной системы.
Варианты постановки диагноза
Сегодня, вопреки разным слухам, диагностика коронавируса успешно выполняется. Для этого используется несколько исследований.
- Полимеразная цепная реакция или ПЦР
Первые системы для выполнения ПЦР были разработаны в Германии еще в январе 2020 года. Через всемирную организацию здравоохранения 250 тысяч этих систем распространили по миру, а затем страны смогли создать свои тест-системы для диагностики вируса методом ПЦР.
- Иммунологические тесты
Конец февраля 2020 года ознаменовался созданием первых тестов, реагирующих на наличие специфических антител в организме.
На территории России применяется для диагностики коронавируса в основном полимеразная цепная реакция. Ее достоверность не хуже иммунологических тестов.
По некоторым данным, сегодня пытаются разработать тест-системы, которые позволяли бы получать результаты в короткие сроки. Пока об успехах в этом отношении не сообщается.
Чего ждать от коронавируса дальше
Прогнозы относительно дальнейшего развития коронавирусной инфекции сильно разнятся. С одной стороны, число заболевших по всем странам мира регулярно увеличивается. Но! Вместе с числом заболевших растет число тех, кто выздоровел или умер от инфекции.
Достоверно известно, что в Китае вспышка потихоньку идет на спад: снова открываются многие рестораны и общественные учреждения, сворачиваются госпитали. Режим чрезвычайной ситуации постепенно ослабляется.
Однако врачи-эпидемиологи пока не рискую делать прогнозы относительно того, как вирус поведет себя дальше.
Меры профилактики от коронавируса
Простая пословица гласит: «Предупрежден – значит, вооружен». С коронавирусом действует аналогичное правило: гораздо проще предотвратить инфекцию, чем заниматься ее лечением. В этом помогут следующие рекомендации:
- стоит стараться избегать мест большого скопления людей (особенно если необходимо нахождение в помещениях с плохой вентиляцией);
- необходимо отказаться от поездок в регионы, в которых распространен коронавирус;
- при кашле и чихании необходимо прикрывать рот и нос с помощью платка;
- рекомендуется отказаться от привычки трогать лицо грязными руками, так как вирус проникает в организм через слизистые оболочки в первую очередь;
- при недомогании, подъеме температуры и других симптомах рекомендуется остаться дома;
- необходимо регулярно мыть руки с антисептическим мылом;
- рекомендуется обработка поверхностей раствором антисептика.
По разным данным коронавирус выживает вне организма человека от 3 до 7 суток. Именно поэтому важна регулярная обработка поверхностей.
Эффективность масок: популярные вопросы и простые ответы
В связи с пандемией во многих аптеках сегодня днем с огнем не сыщешь обычные медицинские маски. Люди скупают их сотнями, надеясь защититься от коронавируса, но совершенно не умея правильно их использовать. Несколько вопросов с ответами на них помогут прояснить ситуацию с масками.
- Вопрос: Защищают ли медицинские маски от коронавируса?
Ответ: Нет, не защищают. Медицинская маска предназначена для того, чтобы ее носил больной. Она сдерживает выделение вирусов и бактерий в окружающую среду с частицами жидкости. Но медицинская маска не препятствует попаданию таких частиц извне.
- Вопрос: Как правильно носить медицинские маски?
Медицинская маска должна плотно прилегать к лицу. Все медицинские маски, продающиеся в аптеках, обычно одноразовые. Это значит, что маска после однократного использования должна отправиться в мусорное ведро. Без исключений. Носят маску в течение максимум двух часов. В идеале, ее рекомендуется заменять, как только она станет влажной.
- Вопрос: Имеет ли смысл носить медицинские маски на улице?
Да, смысл в масках есть. У некоторых людей с сильной иммунной системой вирус протекает бессимптомно или с минимальными проявлениями, которые легко спутать с обычным утомлением. При этом они являются разносчиками, выделяют вирус в окружающую среду. Отсутствие симптоматики не гарантирует отсутствия вируса в организме, так что, нося маску, вы заботитесь не только о себе, но и об окружающих вас людях.
Коронавирус – заболевание, опасность которого отрицать смысла нет. Однако чрезмерная паника также бессмысленна. Стоит соблюдать меры профилактики, следить за своим самочувствием, и тогда заболевание с большей долей вероятности обойдет стороной.